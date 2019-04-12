В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с кандидатами в президенты Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали запросы на встречу российского лидера Владимира Путина с кем-либо из кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 12 апреля, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В связи с этим у Пескова спросили, поступали ли от Зеленского или Порошенко запросы на встречу с Путиным.

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«Насколько я знаю, никаких запросов не поступало», — сказал Песков.

Ранее Песков доложил о встрече Путина и председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Владимира Медведчука.