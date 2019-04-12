В Раде заявили, что Зеленского до второго тура спрячут в бункер

Депутат Верховной рады, замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко считает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не появится на дебатах и украинцы увидят его только в день голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Порошенко и Зеленский поговорили по телефону на программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

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Кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов.

«В виду вчерашних очень коротеньких дебатов, у меня ощущение, что сейчас Зеленского спрячут на неделю в бункер», — отметил депутат.

По его словам Народ увидит Зеленского только 21 апреля, когда он придет проголосовать.