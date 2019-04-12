WSJ: минюст США прервал молчание о «российском деле»

Заместитель главы министерства юстиции США Род Розенштайн вступился за генерального прокурора США Уильяма Барра после критики и подозрений демократов в том, что он пытается утаить информацию из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который вел расследование о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Барра резко раскритиковали демократы после его дачи показаний в конгрессе по «российскому делу» на этой неделе. Кроме того, демократы негативно отреагировали на короткое четырехстраничное письмо конгрессу, которое Барр направил по итогам прочтения 400-страничного доклада о «российском вмешательстве». Замминистра юстиции назвал такую критику по крайней мере «странной».

Реклама

Ожидается, что генпрокурор США в ближайшее время представит отредактированный доклад Мюллера, убрав секретную информацию. По словам Розенштайна, он будет настолько откровенным, насколько сможет.

Именно Розенштайн два года назад назначил Роберта Мюллера вести «российское дело». С тех пор, как место генпрокурора занял Барр, Розенштайн стал менее заметной фигурой.

Ранее сообщалось, что лидер демократов заявила о недоверии генпрокурору США.