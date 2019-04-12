Спикер Рады назвал Зеленского «модернизированной версией Януковича»

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что кандидат в президенты страны Владимир Зеленский является «модернизированной версией» убежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Парубий сделал во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

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Он объяснил, что предвыборная программа Зеленского очень похожа на план действий, который предлагал пять лет назад Янукович. По его словам, Зеленский, как и Янукович, хочет провести референдум о вступлении страны в НАТО, а также «язык, культуру и территорию [Украины] вынести за скобки».

«Это все старое и то, что мы уже слышали. Это модернизированная версия Януковича, которую нам пытаются подать», — заключил Парубий.

Ранее Парубий объявил о создании межфракционного объединения «За следующего президента Украины Зеленского В.А.».