WP: соратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов

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Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды за последние полгода пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии, пишет The Washington Post.

По данным издания, в частности, соратники президента хотели отправить нелегалов на автобусах в округ в Сан-Франциско, где победила последовательный оппонент Трампа Нэнси Пелоси. Отмечается, что они обратились с соответствующим запросом в министерство внутренней безопасности.

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В газете рассказали, что в администрации президента отказались от данной инициативы, посчитав, что она связана с репутационными рисками и значительными финансовыми потерями на логистику.

Ранее сообщалось, что число задержанных нелегалов на границе США стало рекордным.