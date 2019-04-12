Появилось видео спора Порошенко с Зеленским

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В сети появилось видео спора кандидата в президента Украины шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

Ранее Порошенко и Зеленский поговорили по телефону на программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

Кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов.

После этого гендиректор «1+1 медиа» заявил, что телеканал, которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко. Речь идет о программе, в которой Порошенко поспорил с Зеленским.