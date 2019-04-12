Порошенко пригрозил тюрьмой разоблачившему коррупцию в его окружении прокурору

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Президент Украины Петр Порошенко планирует привлечь к уголовной ответственности украинского прокурора Константина Кулика, который заявил о коррупции в окружении лидера страны. Об этом сообщает «Украинские новости».

По словам Порошенко, Кулик якобы подготовил план для дискредитации его окружения.

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Он также добавил, что прокурор разработал этот план совместно с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Украинский лидер подчеркнул, что Кулик будет привлечен к ответственности за незаконное обогащение.

Ранее в Генпрокуратуре Украины пожаловались на давление администрации Порошенко по делам на его окружение.