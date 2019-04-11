Аваков: Порошенко грозят допросы за коррупцию в случае проигрыша Зеленскому

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующему украинскому лидеру Петру Порошенко грозят допросы за коррупцию в случае проигрыша на президентских выборах. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, министра спросили, будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий Порошенко относительно его причастности к коррупционным правонарушениям. На это Аваков ответил, что он не может ответить на этот вопрос, так как рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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Однако он добавил, что это возможно в отношении гражданина, который не является больше президентом страны и тем самым потерял право на неприкосновенность.

«Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», — отметил Аваков.

Ранее сообщалось, что Аваков выступил против решения Порошенко, который снял с должности главу Одесской области Максима Степанова.