Аваков: Порошенко грозят допросы за коррупцию в случае проигрыша Зеленскому
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующему украинскому лидеру Петру Порошенко грозят допросы за коррупцию в случае проигрыша на президентских выборах. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, министра спросили, будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий Порошенко относительно его причастности к коррупционным правонарушениям. На это Аваков ответил, что он не может ответить на этот вопрос, так как рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Однако он добавил, что это возможно в отношении гражданина, который не является больше президентом страны и тем самым потерял право на неприкосновенность.
«Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», — отметил Аваков.
Ранее сообщалось, что Аваков выступил против решения Порошенко, который снял с должности главу Одесской области Максима Степанова.