На Украине иудеев призвали голосовать с первыми звездами

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Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал иудеев принять участие в выборах президента в Песах (Пасху), но проголосовать лишь после появления первых звезд в 20.54. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, по закону все избиратели, которые вошли на участок до 20.00, имеют право отдать свой голос.

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Таким образом, иудеи должны будут зайти в помещение и ждать до 20.54, когда появятся первые звезды.

«После чего исполнить свой гражданский долг», — отметил Моше Реувен Асман.

Ранее сообщалось, что опрос показал безусловное лидерство Владимира Зеленского во втором туре выборов на Украине.