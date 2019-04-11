Республиканцы пожалуются генпрокурору на злоупотребления ФБР в «российском деле»

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Республиканец Девин Нуньес собирается направить уведомление генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором говорится о нескольких «возможных нарушениях» закона со стороны ФБР в рамках «российского дела». Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, к нему также присоединился республиканец Джон Рэтклифф.

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Нарушения были выявлены Постоянным специальным комитетом Палаты представителей США по разведке.

«В рамках этого расследования республиканцы из комитета выявили несколько возможных нарушений закона», — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США оценит действия ФБР в отношении Трампа.