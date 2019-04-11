Трамп заявил о намерении «крупной сделки» с КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении добиться «крупной сделки» с КНДР по денуклеаризации. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, он готов заключить с Северной Кореей пошаговые соглашения для достижения этой цели.

«Я должен посмотреть, что это за сделка. Есть разные более мелкие сделки, которые тоже могут иметь место, можно проработать различные части шаг за шагом, но в данный момент мы говорим о крупной сделке», — заявил Трамп.

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Он добавил, что согласно итоговому соглашению КНДР придется избавиться от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Трамп подумывает о новой встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.