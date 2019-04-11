На Украине в школьные учебники включат тему о курсе в ЕС и НАТО

Министерство образования и науки (МОН) Украины планирует ввести в школьную программу для учащихся 11 класса тему о закреплении в конституции страны курса в ЕС и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главного специалиста директората дошкольного и школьного образования МОН Раису Евтушенко.

По ее словам, МОН будет настаивать на том, чтобы авторы учебников по украинской истории для 11 класса внесли в последний параграф учебников закон об изменениях в конституции страны.

Реклама

Она добавила, что министерство намерено утвердить новые учебники «в июне или в начале июля».

Ранее сообщалось, как Киев переписывает историю.