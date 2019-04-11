Порошенко планирует стать депутатом Европарламента
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году. Об этом сообщает LB.ua.
Как отмечается, украинский лидер заявил об этом в кулуарах Киевского форума по безопасности. Порошенко дал ответ на вопрос относительно того, что он планирует делать в случае победы другого кандидата в президенты Владимира Зеленского.
«В 2014 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — отметил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на обвинения в коррупции.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.
Второй тур состоится 21 апреля.