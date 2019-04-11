CNN: генпрокурор США «заискивал» перед Трампом во время дачи показаний по «российскому делу»

Произнеся слова о «шпионаже» в конгрессе во время дачи показаний по «российскому делу», генеральный прокурор США Уильям Барр тем самым «заискивал» перед своим «новым боссом» — президентом США Дональдом Трампом, считает американский телеканал CNN.

Этим же словом генпрокурор навсегда перечеркнул свою репутацию добросовестного арбитра в деле спецпрокурора США Роберта Мюллера, продолжает телеканал.

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10 апреля во время выступления в конгрессе Уильям Барр заявил, что во время предвыборной кампании 2016 года имел место «шпионаж» за сотрудниками штаба Дональда Трампа. Он не уточнил, какое именно разведывательное ведомство следило.

Бурю в Вашингтоне вызвали и другие слова генпрокурора США о том, что он пересмотрит расследования разведки против Трампа и сотрудников его штаба 2016 года.

Выступление Уильяма Барра в конгрессе на этой неделе возродило дебаты о его истинной мотивации в том, пытается ли он защитить верховенство закона или президента США, отмечает CNN.

В течение следующей недели ожидается, что генпрокурор выпустит цензурную версию доклада Мюллера о вмешательстве в выборы США в 2016 года.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прокомментировала заявление Барра о «шпионаже» за штабом Трампа.