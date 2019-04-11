В Кремле внимательно следят за ситуацией в Судане
В Кремле внимательно следит за обстановкой в Судане, где произошла попытка военного переворота, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, Москва рассчитывает, что ситуация в ближайшем времени будет урегулирована.
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«Надеемся, что там не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», — добавил Песков.
Он отметил также, что ситуация является исключительно внутренним делом самих суданцев.
11 апреля местные СМИ сообщили о военном перевороте и свержении президента Омара аль-Башира, который пришел к власти в 1989 году в результате путча.