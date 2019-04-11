В Кремле не знают, обсуждал ли Путин с Медведчуком план мирного урегулирования в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, обсуждали ли российский лидер Владимир Путин и председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи план мирного урегулирования в Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пескова, ему не известно «о какой-то стройной концепции, с которой согласился Путин».

Я не располагаю такой информацией», — отметил он.

Песков уточнил, что встреча состоялась на прошлой неделе.

Ранее Песков подтвердил приезд Медведчука и заявил, что он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.