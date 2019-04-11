Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов
Эстонские власти отказались допускать в свои территориальные воды парусник «Седов» из-за того, что на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление эстонского МИД, опубликованное местными СМИ.
В министерстве иностранных дел подчеркнули, что Эстония не признает «аннексию» Крыма.
«По нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», — сообщили в эстонском МИДе.
Ранее сообщалось, что барк «Седов» отправится в кругосветное путешествие.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.