Визит Путина «решил проблемы» киргизстанцев, заявил Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что визит российского лидера Владимира Путина позволил решить «проблемы» жителей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В результате переговоров на высшем уровне с Россией был успешно решен ряд проблем наших соотечественников», — сказал Жээнбеков.
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Он уточнил, что при переговорах с Путиным были достигнуты «многообещающие договоренности», а также был подписан «объемный пакет соглашений». Президент заметил, что теперь данные соглашения должны быть выполнены местным правительством.
Ранее сообщалось, что Жээнбеков подарил Путину животных.