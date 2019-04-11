Самые масштабные в истории парламентские выборы стартовали в Индии
В Индии начался первый этап парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, эти выборы станут самыми массовыми в мировой истории, потому что принять участие в голосовании смогут около 900 млн человек.
Как отмечается, парламентские выборы пройдут 29 штатах и на семи союзных территориях Индии.
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При этом подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.
Ранее сообщалось, что в Израиле прошли парламентские выборы.