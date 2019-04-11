Порошенко ответил на обвинения в коррупции
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не имеет отношения к любым коррупционным скандалам. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах», — сказал Порошенко.
По его словам, он, в частности, не причастен к хищениям в «Укроборонпроме».
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Он также добавил, что расследование по «Укроборонпрому» это удар по армии.
Ранее сообщалось, что руководство «Укроборонпрома» проверят на полиграфе.