Порошенко ответил на обвинения в коррупции

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не имеет отношения к любым коррупционным скандалам. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах», — сказал Порошенко.

По его словам, он, в частности, не причастен к хищениям в «Укроборонпроме».

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Он также добавил, что расследование по «Укроборонпрому» это удар по армии.

Ранее сообщалось, что руководство «Укроборонпрома» проверят на полиграфе.