Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
По ее словам, заявления Барра говорят о том, что он «слетел с рельсов».
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Она также добавила, что Барр является генпрокурором США, а не Дональда Трампа.
Ранее Барр заявил, что в 2016 году за членами предвыборного штаба Трампа шпионили спецслужбы.