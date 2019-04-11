Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, заявления Барра говорят о том, что он «слетел с рельсов».

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Она также добавила, что Барр является генпрокурором США, а не Дональда Трампа.

Ранее Барр заявил, что в 2016 году за членами предвыборного штаба Трампа шпионили спецслужбы.