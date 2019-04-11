Гуайдо допустил скорую смену власти в Венесуэле

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что правительство республики в скором времени сложит свои полномочия. Об этом сообщает El Nacional.

«Узурпация в ОАГ прекратилась и это скоро прекратится в Венесуэле», — сказал Гуайдо.

По его словам, оппозиция не намерена идти на диалог с правительством Венесуэлы.

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Он также добавил, что власти республики должны «сложить свои полномочия».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле начали уголовный процесс против Гуайдо.