Гуайдо допустил скорую смену власти в Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что правительство республики в скором времени сложит свои полномочия. Об этом сообщает El Nacional.
«Узурпация в ОАГ прекратилась и это скоро прекратится в Венесуэле», — сказал Гуайдо.
По его словам, оппозиция не намерена идти на диалог с правительством Венесуэлы.
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Он также добавил, что власти республики должны «сложить свои полномочия».
Ранее сообщалось, что в Венесуэле начали уголовный процесс против Гуайдо.