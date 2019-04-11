«Ненормальный»: Мадуро о словах Пенса

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что вице-президент США Майк Пенс является «абсолютно ненормальным». Об этом этом сообщает РИА «Новости».

«Второй человек в США абсолютно ненормально себя ведет. Это фатальная одержимость Венесуэлой», — сказал Мадуро.

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По его словам, Пенсу необходимо уважать конституцию и демократию Венесуэлы.

Он также добавил, что Пенсу следует уделять внимание проблемам американского народа.

Ранее Пенс заявил о подготовке новых мер экономического давления на Венесуэлу.