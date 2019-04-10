Песков доложил о встрече Путина и Медведчука

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава страны Владимир Путин встречался с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Владимиром Медведчуком. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков подтвердил приезд Медведчука и назвал тему их переговоров с Путиным.

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«Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», — добавил Песков.

Ранее Медведчук заявил, что политическая сила не поддержит во втором туре президентских выборов на Украине ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.