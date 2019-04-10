Порошенко заявил об уверенности в победе на выборах президента Украины

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Кандидат в украинские президенты Петр Порошенко заявил, что «твердо уверен» в своей победе в гонке за кресло лидера страны, передает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что умеет «признавать ошибки», «учить уроки» и меняться.

«Я твердо верю в победу. Я умею признавать ошибки, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает», — сказал Порошенко.

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Он считает, что за пять лет его правления Украина изменилась в лучшую сторону и стала сильнее. Он пообещал «бороться за Украину на любом посту».

«Я твердо нацелен на победу, потому что знаю, какая цена будет уплачена за проигрыш», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко назвал победителя украинских выборов.