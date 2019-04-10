Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит «целесообразность дальнейшего использования» главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом президент Украины написал в твиттере.

Как отмечается, Порошенко дал поручение проверить Медведчука СБУ. Он хочет выяснить целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе по освобождению заложников.

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«Де-факто Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с (президентом России Владимиром. – «Газета.Ru») Путиным и Россией. Он оказался неэффективным», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Медведчука и Путина.