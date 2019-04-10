Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает «Украинская правда».
Аваков заявил, что Степанова увольняют «по политическим мотивам».
«Он противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» (технология подкупа избирателей) – его увольняют», – пояснил он.
Губернатор Одесской области Максим Степанов, приказ об увольнении которого подписал 8 апреля президент Украины Петр Порошенко, отказался покидать свой пост.