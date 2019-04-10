NYT: Нетаньяху переизбрали ради стабильности

Бесспорное переизбрание Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля после парламентских выборов 9 апреля говорит о том, что избиратели придерживаются консервативных взглядов, пишет The New York Times.

Электорат израильского премьера ценит стабильность, которую представляет Нетаньяху, вместе с военной и экономической безопасностью, отмечает издание. Жители страны также видят угрозу в Иране и опасаются влияния Тегерана на соседние государства.

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Избиратели ценят заслуги Нетаньяху в том, что он поднял страну на дипломатическом уровне и не хотят, чтобы Израилем руководил менее опытный политик, продолжает NYT. Теперь у Нетаньяху появился шанс руководить правительством в важный исторический момент для страны, если его планы не нарушат скандальные судебные разбирательства на родине.

Ранее сообщалось, что партия Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Израиле.