Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

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Действующий глава Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт спортивного комплекса.

Как отмечается, Порошенко подал заявки на 14 и 19 апреля, а Владимир Зеленский — на 19 апреля.

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Уточняется, что в «Олимпийском» уже инициировали диалог по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса с представителями обоих кандидатов.

Ранее была названа стоимость дебатов Зеленского и Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.