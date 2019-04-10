Трамп и саудовский принц обсудили права человека

Президент США Дональд Трнамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении пресс-службы говорится, что стороны обсудили «критически важную» роль Саудовской Аравии в поддержании стабильности на Ближнем Востоке, сохранение «максимального давления» на Иран, а также важность соблюдения прав человека.

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Составители заявления заключили, что переговоры сторон оказались «продуктивными».

В ноябре прошлого года Трамп выражал готовность провести встречу с Мухаммедом бин Салманом.