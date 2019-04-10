Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что на Украине появились агитационные билборды, на которых использованы изображения Путина и Порошенко. Позднее представитель штаба украинского президента пояснил, что их цель — показать, что Порошенко намерен защищать Украину от Путина.

Захарова предположила, что если бы Блэк увидел такую политическую рекламу, то «ушел бы в монастырь». Также она пошутила, что он увел бы за собой «белодомовских идеологов», которые выступают за демократизацию Украины.