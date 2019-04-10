В Госдепе объяснили разницу в ситуациях с Голанами и Крымом

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — это совершенно разные ситуации. Слова госсекретаря передает РИА «Новости».

«Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», — сказал Помпео.

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Россия же, заверил госсекретарь, «отобрала» Крым у «народа», который не представлял никакой угрозы.

Ранее Помпео также заявлял, что намерение США признать Голанские высоты израильской территорией на фоне ситуации с Крымом не является политикой двойных стандартов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.