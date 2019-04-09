Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Российский президент Владимир Путин, беседуя с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге, поправил переводчика. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Реклама

«Я сказал друзей, а он — «партнеры». Бандит», — пошутил Путин.

После этого, российский лидер отметил, что отношения между двумя странами развиваются, «несмотря ни на какие трудности». Так, товарооборот между Россией и Швецией вырос более чем на 30%, уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией.