Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку в первом туре выборов, передает РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца - настоящие герои», — сказал Зеленский в видеообращении.

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Он также заявил, что «не подведет», пообещав вернуть пленных.

Ранее представители националистических движений устроили пикет у администрации президента Украины Петра Порошенко с требованием прекратить коррупцию в оборонном секторе страны.

Участники акции принесли с собой чемоданы для главы государства и членов кабмина.