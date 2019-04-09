Правнук Муссолини баллотируется в Европарламент

<img src="//img.gazeta.ru/files3/469/6850469/AP256772337159-pic905-895x505-15977.jpg">

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент от правой партии «Братья Италии». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление лидера партии Джорджи Мелони.

Как отмечается, Мелони сделала видеобращение. На нем она представила потомка Муссолини на фоне римского Дворца итальянской цивилизации, который относится к фашистской неоклассической архитектуре. Она отметила, что «его резюме [Гая Юлия Цезаря] говорит само за себя: профессионал, военный, патриот».

Реклама

Уточняется, что Юлию Цезарю 50 лет. Он родился в Аргентине и прожил восемь лет в Венесуэле. Также он экс-офицер итальянских ВМС. После военной службы он начал работать в одной из компаний промышленной корпорации Finmeccanica, которая является лидером итальянской оборонной отрасли на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что AP назвало фаворита от демократов в предвыборной гонке США.