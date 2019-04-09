Киев пригрозил Скабеевой после инцидента в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил о предупреждении в адрес российской телеведущей Ольги Скабеевой, передает РИА «Новости».

Предупреждение касается правил поведения в ПАСЕ в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

«Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты», — сказал Арьев.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Сергей Сидоренко, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался извиняться перед ней.