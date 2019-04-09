Мэй обсудила с Меркель отсрочку Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность отсрочки Brexit. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление, которое опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Как отмечается, накануне заседания Совета ЕС, которое пройдет 10 апреля, в среду, Мэй и Меркель обсудили просьбу британского премьера отсрочить Brexit до 30 июня «с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее».

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Уточняется, что лидеры стран согласились, что необходимо обеспечить упорядоченный выход Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать отсрочку Brexit.

После встречи с Меркель она намерена отправиться в Париж, чтобы переговорить с Макроном.