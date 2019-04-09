Путин рассказал о разногласиях с Трампом

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге, заявил, что у России «полно разногласий» с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при администрации Трампа было введено много антироссийских санкций, с которыми страна не согласна и никогда не согласится.

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Также он подчеркнул, что разногласия касаются «разрешения некоторых кризисов».

«Но если будет возобновлён диалог между США и Россией, полноценный, равноправный, в том числе по вопросам, которые представляют интерес и для и нас и для всего человечества по разоруженческой проблематике, мы будем этому только рады, мы к этому готовы», — добавил Путин.

При этом российский лидер отметил, что у России с США есть и «элементы сотрудничества». Так, Путин упомянул о совместной работе по сирийскому кризису, несмотря на различный подход двух стран к его разрешению.

Ранее Путин рассказал о влиянии санкций на энергетику.