Путин объяснил Ниинистё разницу между Крымом и Арктикой

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает РИА «Новости».

Ниинистё заявил, что санкции против России останутся, пока Москва не изменит позицию по темам, из-за которых они были введены.

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Путин в ответ напомнил ему, что форум посвящен проблемам Арктики, а Крым не относится к Арктической зоне.

«Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер... чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню», — сказал Путин.

Ранее Путин пошутил про финских туристов в России.