Путин встретился с президентом Финляндии

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Президент России Владимир Путин встретился со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, они обсудили сотрудничество между странами.

«Мы поддерживаем контакты на уровне администраций президентов, правительств, парламентов. Это сказывается и на товарообороте», — подчеркнул Путин.

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Он добавил, что российская сторона была рада возможности провести эту встречу.

Ранее сообщалось, что Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы.