Порошенко незаконно использует фото Путина для агитации, заявил украинский депутат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/103/12150103/pry-pic905-895x505-41984.jpg">

Народный депутат Сергей Лещенко в телеграм-канале заявил, что президент Украины Петр Порошенко незаконно использует фотографию российского лидера Владимира Путина для предвыборной агитации. Об этом сообщают «Украинские новости».

Политик отметил, что в стране появились билборды, на которых изображены Путин и Порошенко.

Реклама

«Причем, согласно статье 8 закона о рекламе, изображение не может появиться без согласия Путина», — подчеркнул Лещенко.

Он добавил, что если разрешение было бы получено, Порошенко все равно нарушает закон «О выборах президента Украины». Этот документ запрещает агитацию за кандидата иностранными гражданами.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о предвыборной агитации Порошенко с Путиным.