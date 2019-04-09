Мэй намерена убедить Меркель и Макрона поддержать отсрочку Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить Францию и Германию поддержать отсрочку Brexit. Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, во вторник, 9 апреля, Мэй намерена встретиться в канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Затем она отправится в Париж, чтобы переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Ожидается, что премьер-министр Великобритании попытается убедить их поддержать отсрочку Brexit до 30 июня.
Ранее сообщалось, что Мэй задумалась о втором референдуме по Brexit.