Мэй намерена убедить Меркель и Макрона поддержать отсрочку Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить Францию и Германию поддержать отсрочку Brexit. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, во вторник, 9 апреля, Мэй намерена встретиться в канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Затем она отправится в Париж, чтобы переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ожидается, что премьер-министр Великобритании попытается убедить их поддержать отсрочку Brexit до 30 июня.

Ранее сообщалось, что Мэй задумалась о втором референдуме по Brexit.