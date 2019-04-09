Порошенко обвинил «российскую пропаганду» в своем «пьянстве»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «фейки» о его алкоголизме распространяет «российская пропаганда». Свое мнение он выразил в эфире ICTV.
«Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», — сказал президент.
Он добавил, что его жена за все 35 лет совместной жизни видела его пьяным только однажды, «до свадьбы».
В ноябре прошлого года Илья Кива, бывший советник главы украинского МВД Арсена Авакова, заявил в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne, что президент Украины Петр Порошенко пьянствовал во время Евромайдана.