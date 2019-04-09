Калифорнийский конгрессмен заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Эрик Суолуэлл заявил в эфире CBS о намерении участвовать в выборах президента США в 2018 году.

Данное заявление политик сделал во время телешоу The Late Night Show with Stephen Colbert. Он подчеркнул, что «уже шесть лет» является членом конгресса и выразил уверенность, что «может сделать большее» в случае расширения политических полномочий.

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На телеканале добавили, что Суолуэлл является одним из самых последовательных критиков нынешнего президента США Дональда Трампа в конгрессе.

Ранее Суолуэлл попал в «стоп-лист», разосланный командой Трампа на ТВ по итогам «российского дела».