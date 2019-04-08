«Болезненный урок»: Порошенко о президентских выборах

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Претензии людей к власти являются абсолютно объективными», — сказал Порошенко.

По его словам, жители Украины преподали ему «болезненный урок».

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Он также добавил, что украинским властям необходимо «возобновить доверие».

Ранее сообщалось, что штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.