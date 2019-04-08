«Болезненный урок»: Порошенко о президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Претензии людей к власти являются абсолютно объективными», — сказал Порошенко.
По его словам, жители Украины преподали ему «болезненный урок».
Реклама
Он также добавил, что украинским властям необходимо «возобновить доверие».
Ранее сообщалось, что штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.