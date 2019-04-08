Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»

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Германия и Франция призвали возобновить переговоры в «нормандском формате» после выборов на Украине, передает РИА «Новости».

Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Франции.

По его словам, страны-участницы «нормандского формата» должны заново включиться в реализацию «минских соглашений».

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Он также добавил, что новые переговоры необходимо провести после президентских выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал переговоры в «нормандском формате».