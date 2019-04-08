Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»
Германия и Франция призвали возобновить переговоры в «нормандском формате» после выборов на Украине, передает РИА «Новости».
Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Франции.
По его словам, страны-участницы «нормандского формата» должны заново включиться в реализацию «минских соглашений».
Реклама
Он также добавил, что новые переговоры необходимо провести после президентских выборов на Украине.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал переговоры в «нормандском формате».