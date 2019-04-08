Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, России и США остро нуждаются в данном диалоге.
Он также добавил, что число нерешенных проблем между Москвой и Вашингтон «продолжает увеличиваться».
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Антонов подчеркнул, что из-за этого растут угрозы «глобальной стабильности».
Ранее сообщалось, что в сенате США «устали» от антироссийских законопроектов.