Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, России и США остро нуждаются в данном диалоге.

Он также добавил, что число нерешенных проблем между Москвой и Вашингтон «продолжает увеличиваться».

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Антонов подчеркнул, что из-за этого растут угрозы «глобальной стабильности».

Ранее сообщалось, что в сенате США «устали» от антироссийских законопроектов.