Названа стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

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Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания высказался о стоимость дебатов украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, стоимость дебатов Порошенко и Зеленского составит около 5,9 млн гривен ($218 тысяч).

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Он также добавил, что изначально случайно назвал данную сумму в долларах.

Ранее сообщалось, что на день дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе запланировано другое мероприятие.