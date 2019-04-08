Главного соперника Нетаньяху на выборах в Израиле обвинили в домогательствах

Обвинившая израильского политика Бени Ганца в сексуальных домогательствах Нава Рон-Джейкобс предложила ему пройти вместе с ней проверку на детекторе лжи, передает 9TV.

Женщина утверждает, что когда ей было 14 лет, а Ганцу 18, тот показал ей в коровнике свой член, что по нынешнему законодательству является уголовным преступлением.

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«Я призываю его прийти, и мы оба пройдем тест на ложь в прямом эфире телевидения. Разве это много?», — заявила она.

Бени Ганц является основным соперников премьера Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху теряет позиции по отношению к своему оппоненту в преддверии выборов на территории страны.