Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Порошенко приедет на дебаты с Зеленским, потому что этого требует закон.
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Он также добавил, что украинский лидер согласен провести дебаты с Зеленским, когда у него будет «свободное время».
Медведев подчеркнул, что приглашение Порошенко провести дебаты 14 апреля «остается в силе».
Ранее сообщалось, что Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля.